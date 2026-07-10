Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Öffentlichkeitsfahndung nach 84-Jährigen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Seit dem heutigen Freitag (10.07.2026) wird der 84-Jährige Helmut Oharek vermisst. Er verließ gegen Mittag seine Wohnanschrift "Beim Rabenbad" und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Er könnte zeitlich und örtlich nicht orientiert sein. Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Ca. 170 cm groß, kräftig, Dreitagebart, weiße kurze Haare. Möglicherweise ist der Vermisste mit einer schwarzen Sporthose, einem roten Hemd und schwarzen Schuhen bekleidet. Im Kragen des Hemdes ist der Name vermerkt. Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Vermissten haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Tel. 0821/323-2110 oder beim Polizeinotruf unter der 110 zu melden.

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