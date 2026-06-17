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Polizei Bochum

POL-BO: Räuberischer Diebstahl in Bochumer Innenstadt: Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Bochum (ots)

Die Kripo fahndet nach einem tatverdächtigen Mann, der am Dienstagabend, 16. Juni, einen Wittener um sein Bargeld gebracht hat. Es werden Zeugen gesucht.

Nach bisherigem Kenntnisstand befand sich ein 78-jähriger Wittener gegen 17.55 Uhr an einer Bankfiliale im Bereich Hans-Böckler-Straße. Als er das abgehobene Bargeld im Vorraum der Bank in seiner Tasche verstauen wollte, näherte sich ihm ein bislang Unbekannter, der ihm unvermittelt das Geld entriss.

Nach eigenen Angaben hielt der Senior den Mann fest und forderte sein Geld zurück, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Dem Tatverdächtigen gelang schließlich die Flucht samt Beute in Richtung Bongardstraße. Der Wittener wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Die Unbekannte wird beschrieben als 40-55 Jahre alt, ca. 175 cm - 190 cm groß, "europäisches Aussehen", dunklere Haare (Halbglatze). Er sprach akzentfreies Deutsch und trug eine dunkelblaue Jeanshose, ein weißes/beiges Oberteil, eine dunkelblaue Daunenjacke sowie dunkle Schuhe.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 31 unter der Rufnummer 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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