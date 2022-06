Polizei Bochum

POL-BO: Mit geklautem Roller abgehauen - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Am gestrigen Samstag, 25. Juni, wollte eine Streifenwagenbesatzung der Herner Polizeiwache gegen 02.50 Uhr einen Motorroller im Bereich der Horsthauser Straße kontrollieren.

Zwei augenscheinlich Minderjährige - sie trugen keine Helme - reagierten nicht auf die Anhaltezeichen, flüchteten zunächst in Richtung Nordstraße und wenig später in einen durch Poller gesperrten Bereich an der Diedrichstraße.

Dort wurde der zur Fahndung ausgeschriebene Roller aufgefunden und sichergestellt.

Die Minderjährigen flüchteten laut Anwohnern über Hinterhöfe der Wohnbebauung in Richtung des Rhein-Herne-Kanal.

Die 12 bis 15 Jahre alten Jungen waren dunkel bekleidet, der Fahrer des Rollers hat blondes Haar.

Zur Unterstützung der Absuche zwischen den Häuserreihen und der Buschwerke wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Da Verkehrskommissariat nimmt Zeugenhinweise entgegen (0234 - 909 / 5206).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell