Polizei Bochum

POL-BO: Polizei kontrolliert vielfältig

Bochum (ots)

Im Bereich des Gewerbegebietes an der Bochumer Dieselstraße haben Beamte der Bochumer Einsatzhundertschaft - abseits ihrer üblichen Einsätze - Kontrollen durchgeführt. Zuvor hatten sie eine Fortbildungsmaßnahme in der Direktion Verkehr besucht und starteten an diesem Montag (10. August) in die "Real-Kontrolle". Ziel war es, neben dem Aufzeigen üblicher Verfehlungen auch andere Verstöße, wie z. B. Umweltverstöße zu ahnden. In einem Zeitraum von ca. vier Stunden wurden mehrfach Fahrzeuge, auch solche von Schrottsammlern, kontrolliert. In zwei Fällen wurden Kennzeichen entstempelt und entsprechende Anzeigen gefertigt, weil die Pkw nicht versichert und versteuert im öffentlichen Verkehrsraum bewegt wurden. Einer der Kontrollierten hatte Autoreifen samt Felgen auf seinem Fahrzeug. Nach Abklärung der Umstände, bekam der Mann eine Strafanzeige; Felgen und Reifen wurden zur Eigentumssicherung von der Polizei sichergestellt. Weiter wurde ein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren - Anzeige; wieder ein anderer Autofahrer bekam eine Anzeige verpasst, weil er sich nicht an das Fahrpersonalgesetz hielt. Auch ein Fahrzeug mit Sondermüll / Elektroschrott wurde kontrolliert. Hier wurde eine Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetzt KRWG verfasst. Außerdem fiel ein Kraftfahrzeug mit falscher Umweltplakette in der Windschutzscheibe auf, die Arbeitsagentur erhielt einen Bericht zum Sozialleistungsbetrug und auch eine Sicherheitsleistung musste im Rahmen einer Kontrolle entrichtet werden. Wir sehen, die Hundertschaft ist 'auf Zack'.

