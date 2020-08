Polizei Bochum

POL-BO: Drei Autos ineinandergeschoben - vier Verletzte

Bochum/Dortmund/Hagen/Datteln/Gelsenkirchen (ots)

Aufsehenerregender Auffahrunfall in Bochum-Grumme: Ein 48-jähriger Autofahrer aus Dortmund hat bei einem Zusammenstoß mehrere Fahrzeuge ineinandergeschoben, insgesamt vier Personen erlitten Verletzungen.

Der Unfall hatte sich am Montagnachmittag, 10. August, auf der Herner Straße zugetragen. Der 48-jährige Autofahrer war in Richtung Schmechtingwiese unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache in Höhe der Hausnummer 67 auf ein verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls schob der Wagen des 48-Jährigen insgesamt drei Autos ineinander.

Insgesamt vier Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt: ein 69-jähriger Hagener, eine 45-jährige Dattelnerin, ein 26-jähriger Gelsenkirchener und ein 17-jähriger Dortmunder. Die beiden Letztgenannten wurden per Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht, die übrigen suchten später eigenständig einen Arzt auf. Der 48-Jährige blieb unverletzt.

Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 16.500 Euro entstanden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Jens Artschwager

Telefon: 0234 909 1023

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell