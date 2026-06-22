Polizei Münster

POL-MS: Mit E-Scooter ohne Kennzeichen unterwegs - 13-Jähriger leistet Widerstand

Münster (ots)

Polizisten haben am späten Freitagabend (19.06., 23:48 Uhr) einen 13-jährigen E-Scooter-Fahrer gestoppt, nachdem er zuvor ohne Versicherungskennzeichen auf der Westfalenstraße gefahren war.

Der 13-Jährige fuhr mit einem E-Scooter in Schlangenlinien auf der Westfalenstraße in Fahrtrichtung Hiltrup. Die Polizisten gaben ihm deutliche Anhaltezeichen und sprachen ihn an. Der Jugendliche stoppte den E-Scooter nicht, sondern versuchte zunächst zu flüchten. Erst als die Beamten seitlich vor den 13-Jährigen fuhren, stoppte er den Roller abrupt. Dabei stürzte er zu Boden. Anschließend versuchte der Jugendliche erneut zu fliehen. Den Beamten gelang es jedoch, ihn festzuhalten. Der 13-Jährige wehrte sich dagegen und versuchte mehrfach, die Polizisten zu schlagen.

Erst als weitere Polizisten eintrafen, gelang es den Einsatzkräften, den Jugendlichen zu fixieren. Bei seinem Transport zur Polizeiwache gab der Jugendliche schließlich preis, dass er erst 13 Jahre alt ist. Die Beamten übergaben in auf der Wache an ein Elternteil.

Zwei der eingesetzten Polizisten sowie ein Zeuge, der im Einsatzverlauf hinzugeeilt war, um den Polizisten zu helfen, trugen bei dem Widerstand des Jugendlichen leichte Verletzungen davon.

Den E-Scooter des 13-Jährigen stellten die Polizisten sicher. Die Polizei weist an dieser Stelle erneut darauf hin, dass das Führen von E-Scootern erst ab 14 Jahren und nur mit gültigem Versicherungskennzeichen erlaubt ist.

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