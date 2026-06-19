Polizei Münster

POL-MS: Geparktes Auto touchiert - Unfallflucht auf der Sprickmannstraße - Polizei sucht-VW Fahrer oder Fahrerin

Münster (ots)

Am Mittwochabend (17.06.), zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr, hat ein silberner VW Polo ein geparktes Auto auf der Sprickmannstraße beschädigt. Die Polizei sucht nun nach der Person am Steuer und weiteren Zeugen.

Nach bisherigen Zeugenaussagen war ein silberner VW Polo auf der Sprickmannstraße unterwegs. An einer Engstelle musste die Person am Steuer den Polo zurücksetzen, da ein weiterer Pkw ihr entgegenkam. Beim Rückwärtsfahren touchierte der silberne VW Polo einen silbernen VW Golf Plusund beschädigte dies.

Die Polizei bittet nun den Fahrer oder die Fahrerin sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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