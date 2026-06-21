Polizei Münster

POL-MS: Autokorso und Verkehrsstraftaten nach WM-Spiel - "Sicherheit hat oberste Priorität"

Münster (ots)

In der Nacht zu Sonntag (21.06.) ist es nach dem Ende des WM-Fußballspiels Deutschland gegen die Elfenbeinküste im Bereich des Ludgeriplatzes zur Bildung eines Autokorsos gekommen.

Rund 400 Feiernde und knapp 200 Fahrzeuge versammelten sich am dortigen Kreisverkehr und brachten den Verkehr im Kreisverkehr und den angrenzenden Straßen zeitweise zum Erliegen. Die Menschen feierten ausgelassen. Einige Personen aus der Menge zündeten unter anderem Pyrotechnik.

Ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer befuhr gegen 00:30 Uhr den Kreisverkehr des Ludgeriplatzes mit einem gelben Leih-E-Scooter. Auf Höhe eines verkehrsbedingt haltenden KIA stürzte der Mann, wobei der E-Scooter mit dem Pkw kollidierte und das Fahrzeug beschädigte. Der Unbekannte gab gegenüber dem Fahrzeugführer an, sich leicht an der Hüfte verletzt zu haben, und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Um 00:38 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit seinem VW auf der Hammer Straße in Richtung Ludgeriplatz. Kurz vor dem Kreisverkehr kollidierte der VW-Fahrer mit einem am Straßenrand geparkten Peugeot. Der 32-Jährige flüchtete. Hinzugerufene Polizisten stoppten den Mann im Kreisverkehr. Ein freiwillige durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein umfassendes Strafverfahren.

Im Rahmen des Autokorsos kam es außerdem zu einem Auffahrunfall im Kreisverkehr, bei dem niemand verletzt wurde.

"Die überwiegende Mehrheit der Menschen hat den Sieg friedlich und ausgelassen gefeiert. Allerdings mussten wir auch feststellen, dass einzelne Personen durch ihr Verhalten die Sicherheit anderer gefährdet haben. Verkehrsunfälle, Fahrerfluchten, das Fahren unter erheblichem Alkoholeinfluss sowie der unsachgemäße Umgang mit Pyrotechnik sind keine Begleiterscheinungen einer Feier, sondern Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die konsequent verfolgt werden. Unser Dank gilt den vielen Feiernden, die verantwortungsbewusst unterwegs waren. Gleichzeitig appellieren wir an alle Verkehrsteilnehmenden: Feiern und Rücksichtnahme schließen sich nicht aus. Wer Alkohol konsumiert, lässt das Fahrzeug stehen. Sicherheit und Rücksichtnahme haben auch in den Momenten der Freude oberste Priorität", bilanziert Polizeipräsidentin Dorndorf.

Bereits am Samstagabend (20.06.) gegen 22:25 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei eine Person mit einem Messer im Bereich der Kreuzstraße. Die Polizisten stellten den Mann in einem Hauseingang sitzend fest. Die Einsatzkräfte stellten das mitgeführte Gemüsemesser und auch aufgefundenes Amphetamin des 34-jährigen Mannes sicher. Den Mann mit bulgarischer Staatsangehörigkeit erwartet nun eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

"Wo viele Menschen zusammenkommen, sind Messer absolut tabu. Für solche Gegenstände gilt eine klare Regel: Zuhause lassen!", so Polizeipräsidentin Dorndorf.

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