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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto zerkratzt

Suhl (ots)

Dienstag zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr zerkratzten bislang unbekannte Täter einen weißen Pkw BMW, der auf einem Pakrplatz in der Schleusinger Straße in Suhl abgestellt war. Das Auto ist beidseitig vom Heck bis zur Motorhaube beschädigt, weshalb der Sachschaden auf etwa 3.000 Euro geschätzt wird. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung am Kraftfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0091849/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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