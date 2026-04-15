LPI-SHL: Positiver Drogenvortest
Suhl (ots)
Dienstagvormittag kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Suhl einen 23-jährigen Autofahrer in Suhl. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Eine Blutentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den 23-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
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