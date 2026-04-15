LPI-SHL: Auf Dosen geschossen
Suhl (ots)
Dienstagnachmittag meldete ein Zeuge der Polizei zwei Jugendliche, die auf dem Platz der Deutschen Einheit in Suhl mit einer Soft-Air-Pistole auf Dosen schießen. Die Polizisten stellten die beiden Personen im Alter von 13 und 15 Jahren fest. Die täuschend echt aussehende Soft-Air Pistole wurde sichergestellt und die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell