PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: In parkenden Bus gefahren - 21-Jähriger unter Alkoholeinfluss verursacht Unfall

Münster (ots)

Am Donnerstagabend (18.06., 20:35 Uhr) ist es zwischen einem alkoholisierten Pkw-Fahrer und einem geparkten Bus auf der Von-Esmarch-Straße zu einem Unfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 21-Jährige mit seinem Pkw und drei weiteren Insassen stadtauswärts auf der Von-Esmarch-Straße. Nach einer Kurve kollidierte der BMW mit einem geparkten Reisebus, bei dem im gleichen Moment die Busfahrer ihre Schicht wechselten.

Sowohl die 14 Personen im Reisebus, als auch die Pkw-Insassen blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim 21-jährigen Pkw-Fahrer wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses.

Die Polizei warnt: Alkohol im Straßenverkehr kann zu gefährlichen Situationen sowohl für den Fahrer als auch für Unbeteiligte führen. Überlegen Sie, bevor Sie Alkohol trinken, wie Sie sicher nach Hause kommen. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einer fahrtauglichen Person abholen, nehmen Sie den Bus oder bestellen Sie ein Taxi.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 10:46

    POL-MS: Infostand auf dem Wochenmarkt am Dom - Polizei Münster berät zum Einbruchschutz

    Münster (ots) - Die Polizei lädt Interessierte am Mittwoch (24.06.) zu ihrem Infostand auf dem Wochenmarkt am Dom ein, sich in der Zeit von 10:30 Uhr bis 14:00 Uhr zum Thema "Wohnungs- und Kellereinbruch und wie schütze ich mich davor" beraten zu lassen. Wenn es zu einem Einbruch in den eigenen vier Wänden kommt, ist es für die Betroffenen ein Schock. Eindringen ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 07:57

    POL-MS: A30 bei Ibbenbüren: Unfall nach Reifenplatzer - 60-Jähriger schwer verletzt

    Münster / Ibbenbüren (ots) - Am Donnerstagmittag (18.06., 12:09 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 30 bei Ibbenbüren, bei dem sich ein 60-jähriger Pkw-Fahrer schwer verletzt hat. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der rechten Fahrspur in Richtung Hannover, als ein Reifen der Sattelzugmaschine platzte. Der Lkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren