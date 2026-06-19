Polizei Münster

POL-MS: In parkenden Bus gefahren - 21-Jähriger unter Alkoholeinfluss verursacht Unfall

Münster (ots)

Am Donnerstagabend (18.06., 20:35 Uhr) ist es zwischen einem alkoholisierten Pkw-Fahrer und einem geparkten Bus auf der Von-Esmarch-Straße zu einem Unfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 21-Jährige mit seinem Pkw und drei weiteren Insassen stadtauswärts auf der Von-Esmarch-Straße. Nach einer Kurve kollidierte der BMW mit einem geparkten Reisebus, bei dem im gleichen Moment die Busfahrer ihre Schicht wechselten.

Sowohl die 14 Personen im Reisebus, als auch die Pkw-Insassen blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim 21-jährigen Pkw-Fahrer wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses.

Die Polizei warnt: Alkohol im Straßenverkehr kann zu gefährlichen Situationen sowohl für den Fahrer als auch für Unbeteiligte führen. Überlegen Sie, bevor Sie Alkohol trinken, wie Sie sicher nach Hause kommen. Lassen Sie sich gegebenenfalls von einer fahrtauglichen Person abholen, nehmen Sie den Bus oder bestellen Sie ein Taxi.

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