Polizei Münster

POL-MS: Zunahme von Motorrollerdiebstählen im Stadtgebiet - Polizei warnt vor Social-Media-Trend und gibt Sicherungstipps

Münster (ots)

Seit Anfang des Jahres ist es im Stadtgebiet zu einem Anstieg von Motorroller-Diebstählen gekommen. Betroffen ist vor allem der Münsteraner Norden. In den vergangenen Monaten wurden bei der Polizei bereits über 180 Fälle angezeigt. Im Zuge intensiver Ermittlungen konnten Polizisten bereits mehrere Tatverdächtige identifizieren. Es handelt sich überwiegend um Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 11 und 17 Jahren.

Aus Anhörungen und Vernehmungen ergab sich, dass zumindest bei einigen Tatverdächtigen dieses jungen Personenkreises der Hintergrund ein aktueller Social-Media-Trend sein könnte. Auf einschlägigen Plattformen kursieren Videos, die Anleitungen geben, wie Motorroller mit einfachen Mitteln überbrückt und gestartet werden können.

Die Standardsicherung der Roller mit einem Lenkradschloss ist für die Täter leicht zu überwinden. Sie brechen ein solches Schloss in der Regel innerhalb weniger Minuten mit gezielter Gewalt auf. Die Polizei Münster empfiehlt Rollerbesitzern daher folgende Präventionsmaßnahmen:

-Zusätzliche mechanische Sicherungen: Nutzen Sie stets zusätzliche Schlösser, wie beispielsweise robuste Bremsscheibenschlösser oder massive Ketten- und Bügelschlösser.

-Festschließen: Sichern Sie das Fahrzeug, indem Sie es an stabilen, fest im Boden verankerten Gegenständen anschließen.

-Der richtige Abstellort: Parken Sie Ihren Roller nach Möglichkeit an gut beleuchteten und von der Öffentlichkeit einsehbaren Plätzen.

-Technische Helfer: Der Einsatz von GPS-Trackern kann sinnvoll sein. Diese Systeme alarmieren den Besitzer sofort auf dem Smartphone, sobald das Fahrzeug unbefugt bewegt wird, und erleichtern der Polizei die spätere Ortung.

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