POL-MS: 20-Jähriger für mehrere Eigentumsdelikte verantwortlich - Untersuchungshaft

Münster (ots)

Ein 20-jähriger polizeibekannter Münsteraner sitzt seit gestern (9.10.) in Untersuchungshaft. Der Münsteraner entwendete Dienstagabend (8.10.) aus einer Imbiss-Kasse Bargeld und flüchtete. Aufmerksame Zeugen stellten den Dieb und alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen den 20-Jährigen fest. Dieser hatte in den letzten Wochen bereits mehrere Straftaten verübt.

Anfang September (11.9.) entwendete der 20-Jährige aus eine Sporthalle am Hansaring Bargeld, zwei Tage später knackte er an der Hamburger Straße einen Pkw und entwendete an der Wolbecker Straße ein Fahrrad. Polizisten stellten ihn und fanden bei der Überprüfung zudem Diebesgut aus einem weiteren Pkw-Aufbruch an der Kärntner Straße von einem Tag zuvor (10.9.). Am 22. September brach er in ein Auto an der Augustastraße ein, einen Tag später in ein Fahrzeug an der Weißenburgstraße.

Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft, erließ Haftbefehl und ordnete die sofortige Untersuchungshaft an.

