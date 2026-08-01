Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Einsatzkräfte überprüfen eventuellen Wasserunfall

78467 Konstanz (ots)

Alte Rheinbrücke

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und DLRG, nachdem am 31.07.2026 um kurz nach 22:00 Uhr über den Notruf eine mögliche Person im Wasser gemeldet worden war. Die Einsatzkräfte fuhren die Örtlichkeit unverzüglich an. Vor Ort schilderten mehrere unabhängige Zeugen übereinstimmend, dass ein schwerer Gegenstand von der dortigen Brücke in den Rhein gefallen sei und dabei einen lauten Aufprall verursacht habe. Aufgrund der Geräuschentwicklung konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um eine ins Wasser gestürzte Person gehandeln haben könnte. Daraufhin suchten Einsatzkräfte der DLRG den Bereich der mutmaßlichen Unfallstelle sowie die nähere Umgebung bis auf Höhe des Rheinstrandbades intensiv ab. Eine Person konnte hierbei nicht festgestellt werden. Im Rahmen der Suche wurden jedoch ein City-Roller ohne Akku sowie ein Stahlrohr mit einer Länge von etwa zwei Metern und einem Durchmesser von rund 15 Zentimetern im Wasser aufgefunden. Zur Überprüfung wurde der Aufprall beider Gegenstände nachgestellt. Während der City-Roller als Ursache für das zuvor wahrgenommene Geräusch ausgeschlossen werden konnte, bestätigten die anwesenden Zeugen, dass der Aufprall des Stahlrohres dem ursprünglich gehörten Geräusch entsprach.

Es stellte sich heraus, dass ein vergleichbares Rohr bereits vor etwa einem Jahr aufgrund Korrosionserscheinungen beanstandet worden war. Dieses war daraufhin durch die zuständigen Verantwortlichen entfernt worden, da die Gefahr eines Herabfallens bestanden hatte.

Nach gemeinsamer Abstimmung der Einsatzleiter von Polizei, Feuerwehr und DLRG wurde der Einsatz gegen 00:15 Uhr beendet. Eine Person kam nicht zu Schaden.

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