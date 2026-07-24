Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Zeugenaufruf nach Vorfällen auf Partyfloß im Stuttgarter Hafen

Stuttgart (ots)

Während der Veranstaltung "What you say" auf dem Partyfloß "Neckarbesen / König Ludwig" kam es am 11.07.2026 zu wiederkehrenden Belästigungen mehrerer Fahrgäste durch eine männliche Person. Der Veranstalter verwies den Mann daraufhin gegen 17:30 Uhr im Bereich der Otto-Hirsch-Brücken vom Schiff. Im Zuge dessen kam es gegenüber dem Sicherheitsdienst zu Handgreiflichkeiten.

Die Wasserschutzpolizeistation Stuttgart hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sich zum Zeitpunkt der Vorfälle an Bord befanden und Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 218050-10 zu melden.

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