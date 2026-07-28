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POL-Einsatz: Kindertag in Bruchsal am 30.07.2026

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Bruchsal (ots)

Der traditionelle Kindertag in Bruchsal findet in diesem Jahr am Donnerstag, den 30. Juli 2026, statt. Gemeinsam mit der Hochschule für Polizei Baden-Württemberg heißt das Polizeipräsidium Einsatz die Besucherinnen und Besucher an diesem Tag wieder von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr auf seinem Areal (Dittmannswiesen 64, 76646 Bruchsal) willkommen.

Speziell für Kinder sind spannende Vorführungen, Rundfahrten in Polizeifahrzeugen und eine Abschlussparade geboten. Viele Einheiten des Polizeipräsidiums Einsatz - darunter die Polizeireiterstaffel, das Trainings- und Kompetenzzentrum Polizeihundeführer, die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit und die Polizeihubschrauberstaffel - zeigen ihr Können. Mit von der Partie sind außerdem die Wasserschutzpolizei und die Technische Einsatzeinheit mit Wasserwerfer und Sonderwagen. Daneben wird es auch viele Mitmachaktionen geben.

Die Veranstaltung steht dabei ganz im Zeichen eines besonderen Jubiläums: 2026 feiert die Polizei Baden-Württemberg 75 Jahre Bereitschaftspolizei!

Stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister Manuel Hagel MdL hat zu diesem Anlass sein Kommen angekündigt und wird vormittags im Rahmen eines offiziellen Empfangs zu den Gästen des Kindertags sprechen.

Für das leibliche Wohl von Groß und Klein ist mit einem reichhaltigen Angebot an Speisen und Getränken ebenfalls bestens gesorgt.

Zur Anreise wird die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln (Buslinien 125, 180, 185 und 186) empfohlen, da nur begrenzte Parkflächen auf dem Gelände zur Verfügung stehen.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Den für den Veranstaltungstag angekündigten hohen Temperaturen tragen die Veranstalter in ihren Planungen entsprechend Rechnung.

Mehr Infos zum Kindertag 2026 (u.a. Lageplan, Übersicht Getränke und Speisen) gibt es auf der Homepage des Polizeipräsidiums Einsatz unter: https://ppeinsatz.polizei-bw.de/veranstaltungen/kindertag-2026-in-bruchsal/

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