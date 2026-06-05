Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Nach geplanter Gewalttat in Esslingen: Weiterer Jugendlicher in Untersuchungshaft

Stuttgart (ots)

Nachdem bereits am 22. Mai 2026 gegen zwei Beschuldigte Untersuchungshaft angeordnet worden war, denen vorgeworfen wird, in Esslingen eine schwere Gewalttat zum Nachteil eines weiteren Jugendlichen geplant zu haben (Pressemitteilung vom 26. Mai 2026 - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/6282303), konnte am 3. Juni 2026 nun auch ein Haftbefehl gegen einen weiteren mutmaßlich tatbeteiligten Beschuldigten vollstreckt werden.

Der 15-jährige deutsche Staatsangehörige war bereits am 22. Mai 2026 vorläufig festgenommen, anschließend jedoch mangels dringenden Tatverdachts wieder freigelassen worden. Die weiteren Ermittlungen - insbesondere die erste Auswertung von Mobiltelefonen - haben den Tatverdacht inzwischen jedoch so weit erhärtet, dass auf Antrag der Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe - Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg - auch gegen ihn Haftbefehl wegen Verabredung zum Mord erlassen und in Vollzug gesetzt wurde.

Beamtinnen und Beamte des Landeskriminalamtes nahmen den 15-Jährigen am Mittwoch an seiner Wohnanschrift im Rems-Murr-Kreis fest.

Die Ermittlungen dauern an.

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