Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Gewitter sorgt für Einsätze

Am Dienstag rückten Einsatzkräfte zu einem eingestürzten Gebäude in Biberach aus.

Ulm (ots)

Gegen 20.15 Uhr rückten Einsatzkräfte in den Schulweg nach Ringschnait aus. Dort hob des durch das Gewitter das Dach einer Scheune an. In der Folge stürzte die Wand zum unmittelbar angrenzenden Wohnhaus ein. Die Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden am Wohnhaus wird auf 50.000 Euro geschätzt.

Etwa zur gleichen Zeit stürzte aufgrund des Unwetters auch ein Baum, am Ortsausgang von Ringschnait in Richtung Ochsenhausen, auf die Bundesstraße. Beide Fahrspuren der B312 waren dadurch blockiert wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Gegen 21 Uhr war der Baum durch die Feuerwehr beseitigt und die Fahrbahn wieder frei.

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