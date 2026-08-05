Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dornstadt/A8 - Zu spät gebremst

Am Dienstag kam es auf der A8 bei Dornstadt zu einem Auffahrunfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Eine 38-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit ihrem Mercedes von Stuttgart in Richtung Ulm unterwegs. Vor ihr, auf dem linken von drei Fahrstreifen, musste ein Ford-Fahrer bremsen. Da die Mercedes-Fahrerin wohl zu dicht auffuhr, prallte sie in das Heck des 51-jährigen Transit-Fahrers. Beide blieben dabei unverletzt. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Mercedes. Bereits während der Unfallaufnahme meldeten sich mehrere Zeugen bei der Verkehrspolizei Mühlhausen. Die beobachteten wohl bereits vor dem Unfall die auffällige Fahrweise der Unfallverursacherin. Die soll seit der Anschlussstelle Aichelberg wiederholte andere Verkehrsteilnehmer gedrängelt haben. Dabei betätigte sie die Lichthupe und fiel insbesondere durch wiederholtes und dichtes Auffahren auf dem linken Fahrstreifen mehreren Zeugen auf. Gegen die Fahrerin wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Der Sachschaden am Mercedes wird auf 30.000 Euro, der am Ford Transit auf 3.000 Euro geschätzt.

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