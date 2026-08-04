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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Unlingen - Senior gerät in den Gegenverkehr
Am Montag erlitten bei einem Unfall zwei Autofahrer leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Der 68-Jährige fuhr auf der B311 von Unlingen in Richtung Riedlingen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er mit seinem VW gegen 17.40 Uhr auf die zweispurige Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 50-Jährige konnte mit ihrem BMW noch ausweichen und geriet ins angrenzende Kiesbankett. Dahinter fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Mazda. Der konnte nicht mehr ausweichen und die Autos kollidierten seitlich frontal miteinander. Bei dem Unfall wurden die beiden Männer leicht verletzt und kamen in Krankenhäuser. Der VW und Mazda wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der BMW der 50-Jährigen wurde durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 23.000 Euro geschätzt.

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Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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