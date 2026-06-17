Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Geschädigte von möglicher Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 57 Jahre alte Ford-Lenkerin fuhr am Dienstag (16.06.2026) gegen 14.30 Uhr die Goethestraße in Herrenberg entlang und touchierte den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs. Anschließend fuhr die 57-Jährige weiter und stoppte kurz darauf. Einem Zeugen war aufgefallen, dass der Ford einen platten Vorderreifen hat und er verständigte die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten lag die 57-Jährige auf der Rückbank ihres Fahrzeuges. Da es ihr aus noch ungeklärten Gründen nicht gut zu gehen schien, wurde ein Rettungsdienst verständigt, der die Frau versorgte und schließlich in ein Krankenhaus brachte.

Der Ford wies erhebliche Beschädigungen an der gesamten rechten Fahrzeugseite auf, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass die 57-Jährige bereits zuvor, möglicherweise zwischen Jettingen und Herrenberg, einen Verkehrsunfall gehabt haben könnte.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter der Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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