POL-LB: BAB 8/Leonberg: Pkw in Brand geraten - Fahrer leicht verletzt
Ludwigsburg (ots)
Ein 25 Jahre alter Hyundai-Lenker war am Dienstag (16.06.2026) gegen 16.00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Leonberg-Ost entwickelte sich im Motorraum des Hyundai Rauch, mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts. Der 25-Jährige stoppte sein Fahrzeug auf dem Standstreifen. Kurz darauf geriet der Pkw in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte die Flammen zügig löschen. Der 25-Jährige wurde durch den Rauch leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 30.000 Euro belaufen. Im Zuge der Löschmaßnahmen mussten mehrere Fahrstreifen der BAB 8 gesperrt werden.
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