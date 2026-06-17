Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Raub auf Tankstelle - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend (16.06.2026) gegen 21:50 Uhr betrat ein noch unbekannter Täter eine Tankstelle in der Steinbeisstraße in Ludwigsburg. Zu dieser Zeit befand sich ein 38-jähriger Tankstellenmitarbeiter im Lager der Tankstelle. Nachdem dieser zurück zur Kasse hinter den Verkaufstresen kam, zog der unbekannte Täter eine Pistole und forderte durch klopfen mit der Pistole auf die Kasse die Herausgabe von Bargeld. Hierauf entgegnete der 38-Jährige, dass die Bargeldbestände in der Kasse bereits geleert wurden. Daraufhin gab der Täter in Richtung des Verkaufsraumes der Tankstelle einen Schuss ab und fordert erneut die Herausgabe von Bargeld. Auch hier gab der Mitarbeiter zu verstehen, dass die Kasse leer sei und er kein Geld aushändigen könne. Hierauf flüchtete der Täter zu Fuß und rannte in Richtung davon. Mehrere alarmierte Streifenwagenbesatzungen fahndeten nach dem Täter, jedoch bislang ohne Erfolg.

Der Täter soll rund 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er trug bei der Tatbegehung einen beigefarbenen Fischerhut auf dem Kopf sowie im Gesicht eine hellblaue medizinische Maske. Des Weiteren trug er einen schwarz-weißen Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose, weiße Schuhe sowie graue Arbeitshandschuhe. Er führte mutmaßlich eine Schreckschusswaffe mit sich.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder unter E-Mail hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

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