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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberriexingen: Mehrere Millionen Euro Sachschaden nach Großbrand auf landwirtschaftlichem Hof

Ludwigsburg (ots)

Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückte am frühen Mittwochmorgen (17.06.2026) nach Oberriexingen aus, nachdem gegen 01:35 Uhr ein Großbrand einer Scheune nördlich des Gewerbegebiets Erkerstal auf einem landwirtschaftlichen Hof gemeldet worden war.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits zwei Scheunen auf dem Anwesen in Vollbrand. Zudem griff das Feuer auf zwei Wohnhäuser über. Eines der Wohnhäuser wurde leicht beschädigt, im zweiten Wohnhaus brannte der Dachstuhl. Auch mehrere Fahrzeuge, die auf dem landwirtschaftlichen Hof standen, wurden durch das Feuer in Mittleidenschaft gezogen. Ebenso erlagen rund 60 Tiere den Flammen. Die Wehrkräfte leiteten umgehend die Löscharbeiten ein, die derzeit noch andauern. Im Zuge der Löscharbeiten mussten die Wehrkräfte Gebäudeteile der abgebrannten Scheunen einreißen. Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen nach auf rund 5.000.000 Euro beziffert, verletzt wurde durch das Feuer nach aktuellem Erkenntnisstand niemand.

Zur Unterstützung wurde ein Polizeihubschrauber mit eingesetzt, zudem mussten örtliche Straßensperrungen eingerichtet werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen, diese dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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