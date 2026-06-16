Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Stuttgart: mehrere Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall mit Feuerwehrfahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Unfall unter Beteiligung eines Feuerwehrfahrzeugs der U.S. Army wurden am Dienstag (16.06.2026) gegen 11:25 Uhr vier Personen leicht verletzt. Ein 29-Jähriger war am Steuer des Löschfahrzeugs auf dem Weg zu einem Einsatz und befuhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Bundesautobahn 8 aus Richtung München kommend in Fahrtrichtung Stuttgart. Mit ihm im Fahrzeug befanden sich drei weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr der U.S. Army im Alter zwischen 26 und 38 Jahren. Kurz vor dem Autobahnkreuz Stuttgart wollte der 29-Jährige die BAB 8 über eine Hilfsausfahrt verlassen. Mutmaßlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Löschfahrzeug ins Schleudern, schaukelte sich auf und prallte gegen einen dort abgestellten Opel. Durch die Kollision kippte das Feuerwehrfahrzeug auf die rechte Seite und auf den Opel, der unter dem Lkw noch einige Meter mitgeschleift wurde. Der 29-jährige Lkw-Fahrer sowie seine drei Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. In dem geparkte Opel saß ein 26-Jähriger, der nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt blieb und mit dem Schrecken davonkam. Der Sachschaden an dem Feuerwehrfahrzeug wird auf rund 600.000 Euro geschätzt, am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 10.000 Euro. Die Höhe der Sachschäden an der Fahrbahnoberfläche der Hilfsausfahrt ist noch unbekannt. Zur Bergung des umgekippten Lkw wurde ein Kranfahrzeug angefordert, die Maßnahmen dauern zur Stunde noch an (Stand 15:55 Uhr). Der Verkehr auf der BAB 8 war von dem Unfall nicht betroffen.

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