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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: E-Scooter-Fahrer flüchten vor der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Als Beamte des Polizeireviers Böblingen am Sonntag (14.06.2026) gegen 15.00 Uhr zwei E-Scooter-Lenker kontrollieren wollten, gaben diese Gas und flüchteten. Die beiden waren den Beamten in der Geleener Straße in Böbingen aufgefallen. Als die beiden Rollerfahrer in unterschiedliche Richtungen fuhren, versuchten die Polizeibeamten, einem der beiden Jungen zu folgen, die zwischen zehn und 14 Jahre alt gewesen sein dürften. Im Kreuzungsbereich zur Pontoiser Straße kollidierte der Junge beinahe mit einem Pkw und fuhr weiter die Straßburger Straße entlang und schließlich auf einen Fuß- und Radweg. Kurz vor dem Bahnhof brachen die Beamten die Verfolgung ab.

Zeugen, insbesondere der noch unbekannte Pkw-Lenker, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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