Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Ladung verloren

Wegen einer verunreinigten Straße stürzte am Samstag ein Motorradfahrer bei Gerstetten.

Ulm (ots)

Der 57-Jährige fuhr kurz vor 7 Uhr auf der L1164 von Waldhausen in Richtung Gussenstadt. An der Einmündung zur L1229 wollte der Motorradfahrer abbiegen. Beim Bremsen verlor er offenbar aufgrund von verlorenen Weizenkörnern die Haftung auf der Straße. Der 57-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Das Polizeirevier Giengen nahm den Verkehrsunfall auf und sucht nach dem Verursacher. Der Sachschaden an der Yamaha wird auf 1.500 Euro geschätzt.

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