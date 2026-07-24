Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Krematorium

Sachschaden hinterließ ein Einbrecher in der Nacht auf Donnerstag in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich von Mittwoch auf Donnerstag in der Roßbachstraße. Ein bislang Unbekannter versuchte offenbar zuerst, über eine Dachluke in das Gebäude einzusteigen. Als dies misslang, hebelte er ein Fenster auf und gelangte so ins Innere. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und Schubladen. Ohne Beute flüchtete er und hinterließ einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Ob ein Tatzusammenhang zu einem vorausgegangenen Einbruch im Krematorium (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6296154) besteht, wird geprüft. Die Ermittlungen des Polizeireviers Göppingen dauern an.

++++1423082

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell