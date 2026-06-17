Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Bürocontainer aufgebrochen

Sachschaden hinterließ ein Einbrecher in der Nacht auf Dienstag in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich von Montag auf Dienstag in der Roßbachstraße. Ein Unbekannter hebelte die Tür zum Bürocontainer an einem Grüngutplatz auf. Den Spuren zufolge durchsuchte der Einbrecher sämtlich Schubladen und Schränke. Brauchbares fand er den ersten Erkenntnissen nach wohl nichts. Der Sachschaden wird auf 1.800 Euro geschätzt.

In derselben Nacht, wohl kurz nach 0.30 Uhr, brach ein Unbekannter auch in das Krematorium in der Roßbachstraße ein. Dort hinterließ der Täter einen Schaden von 15.000 Euro. Beute machte er auch hier nicht. Bei den Ermittlungen werteten die Beamten auch ein Video aus. Demnach handelte es sich um einen maskierten und mutmaßlich männlichen Täter. Die Polizei Göppingen vermutet einen Tatzusammenhang. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07161/632360 entgegen.

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