PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach a.d. Fils - Einbruch während Fussballspiel
Am Dienstag drang ein Unbekannter in ein Büro ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen 19.30 Uhr und 21.15 Uhr. Während eines Fussballspiels auf dem Sportgelände in der Strutstraße, brach ein Unbekannter die Bürotür am Vereinsheim auf. Im Büro befanden sich die Einnahmen aus dem Spiel. Die nahm der Einbrecher mit. Zur Tatzeit befanden sich mehrere hundert Zuschauer auf dem Gelände und verfolgten das Fussballspiel. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Uhingen unter 07161/93810.

+++++++ 1140474(TH)

Rückfragen bitte an:

Joachim Schulz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren