Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach a.d. Fils - Einbruch während Fussballspiel

Am Dienstag drang ein Unbekannter in ein Büro ein.

Ulm (ots)

Der Einbruch ereignete sich zwischen 19.30 Uhr und 21.15 Uhr. Während eines Fussballspiels auf dem Sportgelände in der Strutstraße, brach ein Unbekannter die Bürotür am Vereinsheim auf. Im Büro befanden sich die Einnahmen aus dem Spiel. Die nahm der Einbrecher mit. Zur Tatzeit befanden sich mehrere hundert Zuschauer auf dem Gelände und verfolgten das Fussballspiel. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Uhingen unter 07161/93810.

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