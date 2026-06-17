Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Temposünder ertappt

Am Dienstag führte die Polizei bei Geislingen Geschwindigkeitskontrollen durch.

Ulm (ots)

Zwischen 10 und 11.30 Uhr führte die Polizei auf der K1441 bei Weiler Geschwindigkeitsmessungen durch. Bei derzeit erlaubten 50 km/h fuhren insgesamt neun Verkehrsteilnehmer mehr als 21 km/h zu schnell. Zwei Autofahrerinnen hatten es besonders eilig. Sie waren beide um 37 km/h zu schnell. Sie müssen nun mit einem Bußgeld von 200 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

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