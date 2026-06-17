Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/B312 - Motorradfahrer tödlich verunglückt

Am Dienstag stieß ein 21-Jähriger mit seinem Motorrad frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen und verstarb.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 21 Uhr auf der B312 Höhe Burrenwald. Der junge Mann war mit seiner Harley in Richtung Biberach unterwegs. Auf Höhe eines Parkplatzes kam ihm ein polnischer Sattelzug entgegen. Den polizeilichen Erkenntnissen zufolge geriet der Biker auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem ordnungsgemäß fahrenden Scania Laster zusammen. Der wurde von einem 34-Jährigen gelenkt. Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät und er verstarb noch an der Unfallstelle infolge seiner schweren Verletzungen. Die Verkehrspolizei Laupheim (Tel. 07392/9630-320) hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Das total beschädigte Motorrad wurde von einem Abschlepper geborgen. Die Polizei geht von einem Schaden an der Harley in Höhe von rund 15.000 Euro aus. Der Schaden am nicht mehr fahrbereiten Scania Lkw wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Auch wurde noch ein drittes Fahrzeug mit rund 500 Euro beschädigt, das über die Trümmerteile gefahren war. Der ausländische Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Er erlitt einen Schock und wurde von einem Notfallseelsorger betreut. Die Straße war für die Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges bis 2 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Neben Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

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