Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall mit drei Fahrzeugen

Am Dienstag erlitten drei Personen bei einem Auffahrunfall bei Ulm leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz nach 16.40 Uhr waren mehrere Fahrzeuge von Erstetten in Richtung Eggingen unterwegs. Vor der Abzweigung nach Ringingen bremsten zwei Autofahrer ab. Der nachfolgende 38-jährige Autofahrer erkannte die Situation wohl zu spät. Er prallte mit seinem Ford in das Heck eines 29-jährigen Tesla-Fahrers. Den schob es dadurch in das Heck des vorausfahrenden BMW eines 21-Jährigen. Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Auch die 29-Jährige Beifahrerin im Tesla sowie der 32-jährige Beifahrer im Ford erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte versorgen die drei Verletzen an der Unfallstelle. Ein Abschlepper barg den beschädigten BMW. Der Tesla und der Ford blieben fahrbereit. Die Polizei Ulm-West hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf insgesamt 18.000 Euro.

++++1139103 (BK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell