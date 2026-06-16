Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/Laupheim - Aufgefahren und geflüchtet

Nach einem Unfall am Montag in Biberach ging ein 23-Jähriger flüchtig. Der konnte wenig später in Laupheim betrunken angetroffen.

Ulm (ots)

Gegen 7.45 Uhr war eine zunächst Unbekannter mit seinem Auto in der Waldseer Straße in Biberach unterwegs. Auf Höhe der Kolpingstraße fuhr er leicht einem Mercedes hinten auf. Nach einem kurzen Gespräch mit dem Mercedesfahrer stieg er wieder in sein Auto ein und fuhr davon. Und das, bevor noch die Schadensregulierung geklärt werden konnte. Deshalb wählte der Mercedesfahrer den Notruf. Die Polizisten leiteten sofort wegen der Verkehrsunfallflucht Fahndungsmaßnahmen ein. Anhand des bekannten Kennzeichens wurde von einer Polizeistreife die Wohnanschrift in Laupheim überprüft. Dort konnte das flüchtige Auto gegen 8.30 Uhr auf einem Grundstück in der Straße Staudesgäßle fahrend festgestellt werden. Am Steuer saß ein 23-Jähriger. Der schien augenscheinlich deutlich betrunken gewesen zu sein. Da der Autofahrer einen Atemalkoholtest verweigerte, musste er mit in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das soll nun Aufschluss darüber geben, wie viel er tatsächlich intus hatte. Ob der 23-Järhige zum Zeitpunkt des Unfalls in Biberach schon betrunken war, muss die Polizei nun noch ermitteln. Da er aber in alkoholisierten Zustand bereits vor der Polizei gefahren war, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sein Führerschein beschlagnahmt. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen entstand an dem Mercedes wohl kein Schaden.

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