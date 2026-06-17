Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Von der Unfallstelle geflüchtet

Am Montag stieß eine Autofahrerin gegen einen geparkten Audi und fuhr weg.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag in der Gartenstraße. Beim Einparken stieß die 56-Jährige mit ihrem Mercedes gegen einen geparkten Audi. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Unfallverursacherin weg. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Unfall beobachtet und Aufnahmen von der 56-Jährigen und ihrem Auto gefertigt. An der Halteranschrift konnte die Polizei den Mercedes feststellen. Die dort festgestellten Unfallspuren passten zu dem Audi. Auf die 56-Jährige kommt nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht zu.

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