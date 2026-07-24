Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Donnerstag landete eine 59-Jährige bei einem Unfall bei Eislingen auf einem Reitplatz.

Ulm (ots)

Die 59-Jährige befuhr gegen 9.15 Uhr den Verbindungsweg zwischen Eschenbäche in Richtung Eislingen-Krummwälden. Den ersten Erkenntnissen nach kam sie vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie durchbrach mit ihrem Subaru einen Zaun, überschlug sich im Anschluss mehrfach und kam dann in einem angrenzenden Reitplatz zum Stehen. Durch den Unfall wurde die Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehr rettete die Frau aus ihrem Auto. Der Rettungsdienst brachte die schwer Verletzte mit einem Hubschrauber in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Eislingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Schaden am nicht mehr fahrbereiten Auto auf 15.000 Euro. Der Schaden am Reitplatz und an den Zäunen wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich Pferde und zwei Reiterinnen auf dem Reitplatz. Diese blieben unverletzt.

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