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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Radlerin von Fahrzeug erfasst
Am Freitagvormittag erlitt eine Fahrradfahrerin in Langenau tödliche Verletzungen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 9 Uhr in der Bismarckstraße. Die 62-jährige Radfahrerin befuhr die Bismarckstraße in Richtung Wörthstraße. Um in die Hauffstraße nach links einzubiegen, fuhr sie an einem Laster vorbei. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach wollte der 47-jährige Daimler-Fahrer ebenso nach links abbiegen. Hierbei erfasste er die 62-Jährige auf ihrem Cyco-Damenrad. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb an der Unfallstelle. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Der Verkehrsdienst Heidenheim nahm den Unfall auf. Da zur Klärung des genauen Unfallhergangs die Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten angeordnete, kam ein Sachverständiger vor Ort.

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Rückfragen bitte an:

Johanna Christau
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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