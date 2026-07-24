POL-UL: (UL) Langenau - Radlerin von Fahrzeug erfasst
Am Freitagvormittag erlitt eine Fahrradfahrerin in Langenau tödliche Verletzungen.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich kurz nach 9 Uhr in der Bismarckstraße. Die 62-jährige Radfahrerin befuhr die Bismarckstraße in Richtung Wörthstraße. Um in die Hauffstraße nach links einzubiegen, fuhr sie an einem Laster vorbei. Den ersten polizeilichen Erkenntnissen nach wollte der 47-jährige Daimler-Fahrer ebenso nach links abbiegen. Hierbei erfasste er die 62-Jährige auf ihrem Cyco-Damenrad. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb an der Unfallstelle. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock. Der Verkehrsdienst Heidenheim nahm den Unfall auf. Da zur Klärung des genauen Unfallhergangs die Staatsanwaltschaft ein unfallanalytisches Gutachten angeordnete, kam ein Sachverständiger vor Ort.
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