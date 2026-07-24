Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Zu schnell gefahren

Am Donnerstag kam ein Fahranfänger auf der A8 bei Aichelberg von der Fahrbahn ab.

Ulm (ots)

Kurz nach 21 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Mercedes auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs. An der Anschlussstelle Aichelberg wollte er die Autobahn verlassen. Da er in der Ausfahrt zu schnell unterwegs war, kam er nach links von der Straße ab. Dann kollidierte er mit mehreren Bäumen. Der junge Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Auto. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

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