Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Polizistin im Einsatz verletzt - Zeugen gesucht

Am Donnerstag wurde bei einer Abendveranstaltung des Biberacher Schützenfestes eine Beamtin mit einem Glas beworfen und verletzt.

Ulm (ots)

Anlässlich des Schützenfestes fand in der Theaterstraße im Stadtgarten beim Rondell eine Rave-Veranstaltung statt. Die Tanzveranstaltung wurde durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Biberach überwacht. Eine Polizeibeamtin und ihr Kollege hielten sich gegen 23.30 Uhr im Bereich des DJ-Pultes auf. Wie die Polizei berichtet, wurde wohl von oben herab ein Glas geworfen und die Beamtin am Kopf getroffen. Die Verletzungen waren derart schwer, dass die Polizistin mit einem Krankenwagen in eine Klinik eingeliefert werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen, vom Glaswerfer fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die Hinweise zum Werfer geben können. Die können sich entweder persönlich beim Polizeirevier Biberach oder unter der Tel. 07351/447-0 melden.

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