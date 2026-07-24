Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Auffahrunfall im Tunnel mit mehreren Beteiligten

Zwei Verletzte und rund 20.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag auf der A8 bei Gruibingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 12.30 Uhr fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Opel in Richtung München. Der Mann war auf Höhe des Tunnel Gruibingen auf dem linken der zwei Fahrstreifen unterwegs, als die Fahrzeuge vor ihm kurz nach der Tunneleinfahrt wegen stockendem Verkehr abbremsten. Das erkannte der Opel-Fahrer wohl zu spät und prallte in das Heck eines Skoda. Den schob es auf einen Citroen auf. Durch den Unfall erlitten die zwei 27 und 38-jährigen Mitfahrenden im Opel leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in Kliniken. Die weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Zwei Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Gesamtschaden auf rund 20.000 Euro. Gegen 13.15 Uhr waren beide Fahrstreifen wieder befahrbar.

++++1425120

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell