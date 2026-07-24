PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Auffahrunfall im Tunnel mit mehreren Beteiligten
Zwei Verletzte und rund 20.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstag auf der A8 bei Gruibingen.

Ulm (ots)

Kurz vor 12.30 Uhr fuhr ein 42-Jähriger mit seinem Opel in Richtung München. Der Mann war auf Höhe des Tunnel Gruibingen auf dem linken der zwei Fahrstreifen unterwegs, als die Fahrzeuge vor ihm kurz nach der Tunneleinfahrt wegen stockendem Verkehr abbremsten. Das erkannte der Opel-Fahrer wohl zu spät und prallte in das Heck eines Skoda. Den schob es auf einen Citroen auf. Durch den Unfall erlitten die zwei 27 und 38-jährigen Mitfahrenden im Opel leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in Kliniken. Die weiteren Beteiligten blieben unverletzt. Zwei Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Gesamtschaden auf rund 20.000 Euro. Gegen 13.15 Uhr waren beide Fahrstreifen wieder befahrbar.

++++1425120

Rückfragen bitte an:

Bernd Kurz
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren