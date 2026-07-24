Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Motorradfahrer gestürzt

Am Mittwoch erlitt eine Bikerin bei einem Unfall bei Langenenslingen Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr fuhr eine 76-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad auf der L275 von Friedingen in Richtung Pflummern. In einer engen Linkskurve verlor die Seniorin die Kontrolle über ihr Zweirad und stieß mehrfach gegen die rechtsseitigen Leitplanken. Wie die Polizei berichtet, wurde die Seniorin über die Schutzplanken geschleudert. In der weiteren Folge rutschte die Bikerin eine Böschung hinab, das Zweirad blieb auf der Straße liegen. Eine Zeugin fuhr direkt hinter der Verunfallten und konnte sofort einen Notruf absetzen. Der Rettungsdienst brachte die 76-Jährige mit Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Sie schätzt den Schaden an dem Leichtkraftrad Pontedera auf rund 1.000 Euro, den an den Schutzplanken auf rund 2.000 Euro.

Tipp der Polizei: Zweiräder haben keine Knautschzone. Stürze von Krafträdern können auch bei niedrigen Geschwindigkeiten böse ausgehen. Die Polizei empfiehlt insbesondere Neueinsteigern und Wiedereinsteigern sich mit dem Fahrzeug vertraut zu machen. Anfahren und Bremsen, die richtige Dosierung von Gas, Vorderrad- und Hinterradbremse erfordern Fingerspitzengefühl. Auch die Balance und das Kurvenfahren erfordern Übung.

++++1422485

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell