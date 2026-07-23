Polizei Gütersloh

POL-GT: Geld gesegnet - Diebinnen hatten es auf Schmuck abgesehen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - An der Friedhofstraße wurde am Dienstag (21.07., 11.45 Uhr - 12.00 Uhr) eine Dame von einer bislang unbekannten Frauen angesprochen. Die Frauen verwickelten die Gütersloherin in ein Gespräch. Sie zeigten sich sehr interessiert an dem Schmuck der Dame und segneten letztendlich ihr Bargeld.

Nach kurzer Zeit gingen sie davon. Sie stiegen in ein in der Nähe stehendes Auto ein. In dem Wagen wartete eine weitere Frau. Aufgrund des Auftretens ist davon auszugehen, dass die Frauen beabsichtigt hatten den Schmuck der Dame zu stehlen.

Die jüngere der beiden Frauen war ca. 20-25 Jahre alt und hatte lockige Haare zu einem Zopf gebunden. Die andere Frau war ca. 40-45 Jahre alt, war bunt gekleidet und trug einen langen Rock. Zudem trug sie auffallend viel Schmuck. Beide Frauen sprachen gebrochenes Deutsch.

Die Polizei bittet um Zeugen und warnt. Immer wieder kommt es auch im Kreis Gütersloh vor, dass Personen plötzlich von Unbekannten auf vergleichbare Art und Weise angesprochen werden. Häufig werden dabei Schmuckstücke gestohlen.

Hinweise zu den beschrieben Frauen nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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