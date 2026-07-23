PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Geld gesegnet - Diebinnen hatten es auf Schmuck abgesehen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - An der Friedhofstraße wurde am Dienstag (21.07., 11.45 Uhr - 12.00 Uhr) eine Dame von einer bislang unbekannten Frauen angesprochen. Die Frauen verwickelten die Gütersloherin in ein Gespräch. Sie zeigten sich sehr interessiert an dem Schmuck der Dame und segneten letztendlich ihr Bargeld.

Nach kurzer Zeit gingen sie davon. Sie stiegen in ein in der Nähe stehendes Auto ein. In dem Wagen wartete eine weitere Frau. Aufgrund des Auftretens ist davon auszugehen, dass die Frauen beabsichtigt hatten den Schmuck der Dame zu stehlen.

Die jüngere der beiden Frauen war ca. 20-25 Jahre alt und hatte lockige Haare zu einem Zopf gebunden. Die andere Frau war ca. 40-45 Jahre alt, war bunt gekleidet und trug einen langen Rock. Zudem trug sie auffallend viel Schmuck. Beide Frauen sprachen gebrochenes Deutsch.

Die Polizei bittet um Zeugen und warnt. Immer wieder kommt es auch im Kreis Gütersloh vor, dass Personen plötzlich von Unbekannten auf vergleichbare Art und Weise angesprochen werden. Häufig werden dabei Schmuckstücke gestohlen.

Hinweise zu den beschrieben Frauen nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 14:25

    POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen - 16-jährige Fußgängerin leicht verletzt

    Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (MK) - An der Kreuzung Alleestraße/ Künsebecker Weg wurde am Mittwochvormittag (22.07., 10.35 Uhr) eine 16-jährige Fußgängerin von einem bislang unbekannten Autofahrer angefahren und dabei leicht verletzt. Zuvor überquerte die Jugendliche die grünlichtzeigende Fußgängerampel der Alleestraße in Richtung Künsebecker Weg. Noch ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 12:20

    POL-GT: Transporter-Fahrer nach Unfall unter Drogeneinfluss schwer verletzt

    Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (MK) - Auf der Groppeler Straße von Herzebrock in Richtung Marienfeld ereignete sich am Dienstagnachmittag (21.07., 14.00 Uhr) ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 42-jähriger Mann schwer verletzte. Dieser befuhr mit einem MAN Transporter die Groppeler Straße, als er kurz vor der Pixeler Straße aus bislang ungeklärter Ursache ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren