Polizei Gütersloh

POL-GT: Transporter-Fahrer nach Unfall unter Drogeneinfluss schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Auf der Groppeler Straße von Herzebrock in Richtung Marienfeld ereignete sich am Dienstagnachmittag (21.07., 14.00 Uhr) ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 42-jähriger Mann schwer verletzte. Dieser befuhr mit einem MAN Transporter die Groppeler Straße, als er kurz vor der Pixeler Straße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kollidierte der Transporter ungebremst mit einem Baum und wurde von dort auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Unmittelbar hinter dem 42-Jährigen befand sich der 56-jährige Fahrer eines VW. Trotz einer Notbremsung prallte dieser anschließend gegen den verunfallten Transporter.

Während der nachfolgenden Unfallaufnahme erhärtete sich bei den Beamten der Verdacht auf einen möglichen Drogenkonsum bei dem Transporter-Fahrer. Ein freiwillig durchgeführter Vortest bei dem 42-Jährigen bestätigte die Annahme.

Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den Mann aus Hamm (Westf.) zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Dort entnahm ein Arzt zudem eine Blutprobe. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und stellten darüber hinaus den Führerschein des 42-Jährigen sicher. Der 56-jährige Fahrer des VW blieb unverletzt.

Beide Unfallfahrzeuge waren so erheblich beschädigt, dass ein beauftragtes Abschleppunternehmen die Bergung und den Abtransport übernehmen musste. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 25 000 Euro.

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