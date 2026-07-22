PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Transporter-Fahrer nach Unfall unter Drogeneinfluss schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Auf der Groppeler Straße von Herzebrock in Richtung Marienfeld ereignete sich am Dienstagnachmittag (21.07., 14.00 Uhr) ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 42-jähriger Mann schwer verletzte. Dieser befuhr mit einem MAN Transporter die Groppeler Straße, als er kurz vor der Pixeler Straße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kollidierte der Transporter ungebremst mit einem Baum und wurde von dort auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Unmittelbar hinter dem 42-Jährigen befand sich der 56-jährige Fahrer eines VW. Trotz einer Notbremsung prallte dieser anschließend gegen den verunfallten Transporter.

Während der nachfolgenden Unfallaufnahme erhärtete sich bei den Beamten der Verdacht auf einen möglichen Drogenkonsum bei dem Transporter-Fahrer. Ein freiwillig durchgeführter Vortest bei dem 42-Jährigen bestätigte die Annahme.

Der eingesetzte Rettungsdienst brachte den Mann aus Hamm (Westf.) zur stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus. Dort entnahm ein Arzt zudem eine Blutprobe. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein und stellten darüber hinaus den Führerschein des 42-Jährigen sicher. Der 56-jährige Fahrer des VW blieb unverletzt.

Beide Unfallfahrzeuge waren so erheblich beschädigt, dass ein beauftragtes Abschleppunternehmen die Bergung und den Abtransport übernehmen musste. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 25 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 22.07.2026 – 12:11

    POL-GT: Einbruch in Gütersloh-Hollen

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Sonntagmittag (19.07., 12.00 Uhr) und Dienstagmittag (21.07., 13.00 Uhr) in ein Haus an der Straße Im Helft ein. Ersten Erkenntnissen nach gelangten die Täter über ein Kellerfenster in das Haus. Sie durchsuchten mehrere Schränke. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 11:56

    POL-GT: Tageswohnungseinbruch in Rietberg

    Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Dienstag (21.07., 08.00 Uhr - 18.45 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Haus an der Gütersloher Straße eingebrochen. Die Täter schlugen ein Fenster ein, um in die Räume zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie Schubladen und Schränke. Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer hat rund ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 19:30

    POL-GT: Vermisste Person aus Schloß Holte ist wieder da!

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FN) Die vermisste Frau aus Schloß Holte ist soeben wohlbehalten angetroffen worden. Die Fahndung hat sich damit erledigt! Die Polizei bedankt sich bei allen Menschen die bei der Suche unterstützt und geholfen haben! Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei Gütersloh Telefon: 05241 869-2271 E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de Internet: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren