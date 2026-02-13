PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Gebrauchtwagenhandel

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat vier Minderjährige gestellt, die zuvor bei einem Gebrauchtwagenhändler auf der Horster Straße eingebrochen seien sollen.

Gegen 0.15 Uhr am Freitag, 13. Februar 2026, ging der Notruf einer Zeugin in Beckhausen bei der Polizei ein. Sie beobachtete, wie vier Personen sich unberechtigt Zutritt zu den Geschäftsräumen des Händlers verschafften. Dort entwendeten sie einen Fahrzeugschlüssel und suchten auf dem Hof nach dem betroffenen Fahrzeug. Als sie es nicht finden konnten, verließen sie wieder das Gebäude.

Dank einer sehr präzisen Beschreibung der Tatverdächtigen konnten die ersten eintreffenden Polizeikräfte die Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe antreffen.

Die vier Dortmunder im Alter von 13, 14, 15 und 16 Jahren sind alle bereits wegen ähnlich gelagerter Delikte polizeibekannt. Die beiden 13- und 14-Jährigen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben, die 15 und 16 Jahre alten Tatverdächtigen an das Jugendamt Gelsenkirchen.

Der entwendete Fahrzeugschlüssel wurde an die Inhaberin des Gebrauchtwagenhandels zurückgegeben. Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Stephan Knipp
Telefon: +49 (0) 209 365-2015
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

