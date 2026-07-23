Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Unfallzeugen - 16-jährige Fußgängerin leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - An der Kreuzung Alleestraße/ Künsebecker Weg wurde am Mittwochvormittag (22.07., 10.35 Uhr) eine 16-jährige Fußgängerin von einem bislang unbekannten Autofahrer angefahren und dabei leicht verletzt. Zuvor überquerte die Jugendliche die grünlichtzeigende Fußgängerampel der Alleestraße in Richtung Künsebecker Weg. Noch auf der Fahrbahn befindlich, springt die Ampel auf Rotlicht um und zeitgleich kommt es zur Kollision mit dem unbekannten Autofahrer. Dieser näherte sich der Kreuzung auf der Alleestraße, aus der Innenstadt kommend. Der Mann fragte die 16-Jährige nach ihrem Befinden. Als diese zunächst angibt alles sei in Ordnung, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort.

Der Beschreibung nach war der Autofahrer etwa 45 Jahre alt und hatte ein westeuropäisches Aussehen. Er hatte längere graue, nach hinten gekämmte Haare und trug einen Drei-Tage-Bart.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfall machen oder hat Hinweise auf den bislang unbekannten Autofahrer? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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