Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Geld- und Schmuckübergaben an Betrüger in Steinhagen und Gütersloh - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh / Steinhagen (FK) - Mittwoch (22.07.) wurden der Polizei zwei Geldübergaben an Schockanrufer gemeldet. In beiden Fällen riefen angebliche Amtspersonen bei Seniorinnen an und berichteten von schlimmen Verkehrsunfällen, der von nahen Verwandten begangen worden sein sollen.

Um eine Haftstrafe zu umgehen, verlangten die Betrüger jeweils eine Kaution.

Zwischen 11.15 Uhr und 12.50 Uhr wurde eine Seniorin aus Gütersloh am Telefon geschockt. Sie übergab in gutem Glauben Bargeld und Schmuck an einen vermeintlichen Beamten. Der Mann war ca. 20 Jahre alt, hatte ein schmales Gesicht, dunkle Haare und einen schlanken Körperbau. Er trug ein T-Shirt, eine Zip-Jacke und eine Jeanshose. Die Übergabe erfolgte im Bereich Diekstraße, Kolpingstraße, Ludwigstraße, Cecilienstraße.

In Steinhagen wurde eine Dame zwischen 15.25 Uhr und 16.00 Uhr angerufen. Kurz darauf erfolgte die Übergabe von Geld und Schmuck an einen Abholer. Der Abholer erschien im Bereich Jückermühlenweg, Patthorster Straße, Swinemünder Straße, Stralsunder Straße. Er war ca. 170cm groß und schlank. Er war ca. 45 Jahre alt und hatte braune Haare. Er trug Mittwochnachmittag ein rot-braun gemustertes Hemd und eine Jeanshose.

Die Polizei warnt! Niemals fragen Behördenvertreter am Telefon nach verfügbaren Geld- oder Wertgegenständen. Beenden Sie diese Telefonat direkt und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter einer bekannten Telefonnummer an und lassen Sie sich beraten.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den vorliegenden Fällen gibt, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen. Hinweise und Angaben zu verdächtigen Personen rund um die angegebenen Tatortbereiche nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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