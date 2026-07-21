Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Dürmentingen - Raser gestoppt

Mehrere Autofahrende waren am Montag bei Dürmentingen zu schnell unterwegs.

Ulm (ots)

Zwischen 16 Uhr und 17 Uhr kontrollierte die Polizei Riedlingen den Verkehr auf der L 275 von Kanzach in Richtung Dürmentingen. Dabei führte die Polizei auch Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubten 100 km/h wurden vier Autofahrende mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Darunter ein 26-Jähriger mit seinem Toyota. Der Mann war außerorts mit 138 km/h unterwegs. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 200 Euro. Dazu bekommt er einen Punkt in Flensburg. Drei weitere Fahrende müssen wegen zu schnellem Fahren ebenfalls mit Anzeigen rechnen. Die weiteren Geschwindigkeitsüberschreitungen lagen bei zweimal 26 km/h und 35 km/h über dem Erlaubten.

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