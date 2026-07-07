Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bedrohung im "Späti" führt zu Polizeieinsatz

Jena (ots)

Am Montagnachmittag kam es in einem Geschäft am Engelplatz in Jena zu einem Polizeieinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat ein 46-jähriger Mann das Geschäft und bedrohte den Inhaber mit dem Tode. Der Geschädigte verständigte daraufhin die Polizei. Auch gegenüber den eintreffenden Einsatzkräften zeigte sich der Mann uneinsichtig und kam einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nach. Um weitere Straftaten zu verhindern und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,12 Promille, ein Drogenschnelltest verlief negativ. Nach richterlicher Bestätigung des Gewahrsams wurde der Mann am Abend wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung und Hausfriedensbruch ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell