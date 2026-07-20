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Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Nicht um den Schaden gekümmert
Am Freitag flüchtete ein Unbekannter in Bad Schussenried von der Unfallstelle.

Ulm (ots)

Zwischen 7.40 Uhr und 12.40 Uhr parkte ein Opel Astra in der Wilhelm-Schussen-Straße. Das Auto stand auf einer Parkfläche entlang der Straße. Als die Besitzerin zu ihrem Auto kam, stellte sie auf der linken Fahrzeugseite erhebliche Schäden fest. Ein Unbekannter streifte wohl mit seinem Fahrzeug bei der Vorbeifahrt den geparkten Opel und flüchtete. Die Polizei Bad Schussenried (Tel. 07583/942020) hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Den ersten Erkenntnissen zufolge fuhr dieser mit einem gelben Fahrzeug. Die Schadenshöhe am Opel wird auf 5.000 Euro geschätzt.

++++1381626 (BK)

Rückfragen bitte an:

Thomas Hagel
Polizeipräsidium Ulm
Tel.: 0731 188 1111
E-Mail: ulm.pressestelle@polizei.bwl.de
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.bw.ulm?utm_source=qr
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VbAarqwIyPtVI2cVs42r

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

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